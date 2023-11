(Di venerdì 24 novembre 2023) I negoziati sono iniziati poco l'inizio della guerra, ma per mettere d'accordo le parti ci è voluto un mese e mezzo e lo sforzo diplomatico di diversi paesi

“Editto satellitare” a X Factor : Morgan lapidario sull’esclusione dal programma. Ecco come si è arrivati alla decisione finale

Israele-Hamas - ecco come si è arrivati all’accordo : i retroscena

Israele-Hamas - ecco come si è arrivati all’accordo : i retroscena

Israele-Hamas - ecco come si è arrivati all'accordo : i retroscena

Israele-Hamas - ecco come si è arrivati all’accordo : i retroscena

Banda di ladri tenta la 'spaccata', ma si rompe soltanto l'auto usata come ariete

Per esempio, a spaccarsi potrebbe essere proprio l'auto usataariete, invece che l'obiettivo ... per far saltare la vetrata dell'ingresso, forse sonosolo un po' troppo veloci nell'area e ...

Come si è arrivati alla tregua tra Israele e Hamas Il Post

Sono arrivati gli sconti fino al 50% con il Black Friday di JD Sports ... Agenzia ANSA

LA CONDUTTRICE GIUSY RANDAZZO PUBBLICA UNA FOTO INSIEME A TOTO’ CUFFARO E VIENE INSULTATA SUL WEB COME MAFIOSA.

Insulti a raffica per la conduttrice siciliana Giusy Randazzo. Oltre 700 tra messaggi sui social e mail private le sono arrivati dal pubblico solo per aver postato una foto insieme a Totò Cuffaro che ...

Giulia Cecchettin e la telefonata ignorata. I Carabinieri: "Pattuglie impegnate"

Nel caso di Giulia Cecchettin fa discutere la telefonata del vicino al 112 ignorata per le pattuglie impegnate. Smentita invece una seconda telefonata.