Come scegliere un Raffrescatore per gli Ambienti Industriali?

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il raffreddamento degli spazicapannoni, fabbriche e allevamenti, costituisce una sfida rilevante, soprattutto in regioni caratterizzate da temperature elevate per molti mesi all’anno. Tra le molteplici opzioni disponibili, i raffrescatori evaporativi emergonouna soluzione efficace; tuttavia, la selezione deladeguato richiede una valutazione attenta di diversi fattori chiave. Valutazione delle dimensioni dell’edificio Il primo passo cruciale nella scelta di unevaporativo perè la corretta valutazione delle dimensioni dello spazio da raffreddare. Le dimensioni di capannoni e fabbriche possono differire significativamente, e unprogettato per un ufficio potrebbe non ...