Come forzare i bulbi per farli fiorire d’inverno

Leggi su dilei

(Di venerdì 24 novembre 2023) Dai giacinti ai narcisi:perè un modo perfetto per portare un po’ di colore e di bellezza in casa o sul balcone durante la stagione fredda. Nonostante ciò che pensano in molti, ottenere delle fioriture anticipate non è particolarmente difficile, basterà organizzarsi nel modo migliore, regalandosi dei fiori splendidi.: le tecniche Esistono diverse tecniche per, il principio da seguire però è lo stesso. Il fiore infatti per svilupparsi ha necessità di un periodo di vernalizzazione, ossia di un lasso di tempo trascorso al freddo. Se questa condizione non si realizza infatti i ...