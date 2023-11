Colonia-Bayern Monaco | Bundesliga | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 24 novembre 2023)è una partita della dodicesima giornata die si gioca venerdì alle 20:30: tv,. Ilinvince ininterrottamente da cinque partite ma per ora deve accontentarsi della seconda piazza. Sì, perché c’è una squadra, il Bayer Leverkusen, che sta facendo meglio ed ha collezionato addirittura due punti in più rispetto ai bavaresi pluricampioni in carica. Sono le uniche ancora imbattute e vantano due attacchi atomici: gli uomini di Xabi Alonso hanno già segnato 34 gol, quelli di Thomas Tuchel sono a quota 42. Guerreiro – IlVeggente.it (Ansa)Importante il divario nei confronti delle inseguitrici, che nelle ultime giornate di terreno ne hanno perso parecchio, comprese ...