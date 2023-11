Codice appalti | circolare MIT con chiarimenti sulla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 24 novembre 2023) In Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2023 è stata pubblicata la20 novembre 2023, n. 298 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:per l'affidamento ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 -interpretativi in merito alladi. L'articolo .