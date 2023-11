Cloud | ecco cosa prevedono le nuove bozze Ue sulla certificazione

Leggi su formiche

(Di venerdì 24 novembre 2023) L’Unione europea sta pensando di ampliare il suo schema diper la sicurezza cibernetica, includendo anche, banche e compagnie aeree. Come sottolinea l’agenzia Reuters che ha visionato ledell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (Enisa), lenorme sull’etichettatura arriverebbero in una fase particolare, in cui le Big Tech (come Amazon, Google e Microsoft) puntano sul mercato deldelle pubbliche amministrazioni per la loro crescita nei prossimi anni e il boom dell’intelligenza artificiale sta aumentando la domanda di servizi. L’ultima proposta dell’Enisa riguarda un sistema di(Eucs) che garantisce la sicurezza informatica dei servizie determina come governi e aziende dei 27 ...