Clermont-Lens sabato 25 novembre 2023 ore 17 | 00 | formazioni | quote | pronostici | convocati

Leggi su infobetting

(Di venerdì 24 novembre 2023) Due squadre che hanno lasciato prima della sosta con una vittoria aprono ildella tredicesima giornata di Ligue1. Ildi Gastien, in attesa di concludere la sfida contro il Montpellier sospesa per lancio di oggetti contro il portiere Diaw, viene dalla vittoria nello scontro salvezza contro il Lorient. Tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza che rimettono i lanciers in InfoBetting: Scommesse Sportive e