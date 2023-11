Claudio Spini | “Non mi sento un artista | ho avuto l’opportunità di insegnare e di vivere”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 novembre 2023), nato a Bergamo nel 1944, ha studiato all’Accademia Carrara negli anni 1959-1965 e si è diplomato all’Istituto d’Arte di Modena nel 1963. Ha lungamente insegnato al Liceo Artistico Statale di Bergamo. Ad una iniziale ragguardevole attività di partecipazione a premi e rassegne (1971, Premio Internazionale Joan Miró di Barcellona) e di mostre personali (Bergamo, Milano, Como, Torino, Venezia), il percorso artistico diprosegue in ambito più privato orientandosi in direzione della progettazione di interventi ambientali e successivamente alla grafica editoriale. Vive a Bergamo dove esercita la propria attività. Qual è il tuo rapporto con la tradizione dell’arte? È importante concettualizzare le tue opere d’arte? Esiste una differenza di genere, fra uomo e donna, nel mondo dell’arte? È cambiato in questi anni il ...