Claudia Ruggeri | trasparenze sul décolleté | poco spazio all’immaginazione – FOTO

Venerdì 24 novembre: Spettacolo WE WILL ROCK YOU al Teatro Splendor di Aosta

Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative in programma in tutta Italia

In Messico l’artista Elina Chavet ideò nel 2009 il progetto Zapatos Rojos (Scarpe Rosse) – performance di arte sociale per dire no alla violenza sulle donne – dopo aver perso sua sorella, uccisa per ...

A Pesaro, una festa per i 40 anni di “Bollicine”

A Spazio Webo di Pesaro, domenica 26 novembre alle ore 18,30 ci sarà una festa per celebrare i 40 anni dell’album "Bollicine" di Vasco Rossi.