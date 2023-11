Clara Luiselli | “Non voglio lasciare segni | voglio restare sotto traccia”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 novembre 2023)ricerca nell’infinito mondo delle arti una possibilità di salvezza e di incontro tra la dimensione visibile della realtà e quella visionaria ed intangibile del mondo sottile. Si interessa ad eventi e piccoli accadimenti del quotidiano apparentemente insignificanti, dentro i quali intravede possibilità di dialogo profondo con l’altro da sé. Il mondo è già pieno di costrizioni, per questo ha deciso di muoversi liberamente e in maniera trasversale nell’immenso mondo della comunicazione visiva. La sua opera, operazione artistica, è connessa al principio della trasformazione continua, in un fluido processo di impermanenza. Qual è il tuo rapporto con la tradizione dell’arte? È importante concettualizzare le tue opere d’arte? Esiste una differenza di genere, fra uomo e donna, nel mondo dell’arte? È cambiato in questi anni il rapporto tra ...