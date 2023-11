Cina | Zhejiang | Hangzhou ospita Global Digital Trade Expo 2

(Di venerdì 24 novembre 2023), 24 nov – (Xinhua) – Commercianti di e-commerce transfrontaliero promuovono prodotti in livestreaming presso il padiglione “E-commerce” alla seconda edizione delladi, nella provincia orientale cinese dello, ieri 23 novembre 2023. La fiera ha preso il via ieri mattina, con un occhio di riguardo alla cooperazione commercialee. La fiera, a tema “Commercioe, accessoe”, ha attirato 68 organizzazioni internazionali e associazioni imprenditoriali, oltre a piu’ di 800 imprese. (Xin) Agenzia Xinhua

esperto di economia cinese, dal 2008 al 2018 ha vissuto in, dove ha insegnato finanza presso le università di Shanghai, delloe di Nottingham, a Ningbo. È stato direttore del Global ...

L’anomalo aumento di polmoniti infantili in Cina

Nelle ultime settimane in Cina è stato rilevato un aumento anomalo di caso di polmonite infantile, le cui cause non sono ancora completamente chiare. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha ch ...

