Cina | produttore di droni DJI lancia nuovi modelli per agricoltura

(Di venerdì 24 novembre 2023) Shenzhen, 24 nov – (Xinhua) – Ilcinese diDJI ieri ha presentato duediche possono essere utilizzati in diversi scenari per agevolare la produzione agricola. Il drone agricolo T60 puo’ essere utilizzato in diversi settori, tra cui, silvicoltura e acquacoltura, con funzioni quali l’irrorazione dei terreni agricoli e la semina aerea, ha dichiarato l’azienda con sede nella citta’ di Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, durante la conferenza stampa di lancio del prodotto tenutasi ieri. Il drone T25P, invece, e’ un modello leggero, piu’ flessibile e comodo per operare su appezzamenti sparsi e di piccole dimensioni. Secondo i dati dell’azienda, quest’anno i suoi prodotti legati ai...