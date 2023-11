Cina | Consiglio di Stato sostiene Pechino in apertura settore servizi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023), 24 nov – (Xinhua) – Ildicinese ha approvato un piano di lavoro per sostenerenell’approfondimento della costruzione della Zona nazionale dimostrativa integrata per l’deldei, secondo quanto comunicato ieri dal ministero del Commercio. Il piano di lavoro propone oltre 170 attivita’ pilota in aree quali l’approfondimento della riforma e dell’nei settori chiave dell’industria dei, l’esplorazione di norme e regolamenti per le forme imprenditoriali emergenti e l’ottimizzazione degli accordi istituzionali per il commercio e gli investimenti. Il ministero collaborera’ con i dipartimenti governativi competenti per rafforzare la guida e il coordinamento, ...