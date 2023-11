Cibi e bevande a rischio | black list di Coldiretti | Alimenti stranieri 10 volte più pericolosi di quelli made in Italy

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 novembre 2023) Dai fichi turchi ai pistacchi iraniani contaminati dalle aflatossine, dalle spezie indiane ai litchi cinesi con livelli di pesticidi oltre il limite: è ladeipiùche rischiano di finire nel carrello degli italiani alla ricerca del risparmio a tavola. E’ quanto emerge dall’analisi dellasulla base delle elaborazioni del sistema di allerta rapido (Rassf), diffusa in occasione dell’apertura del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dallacon la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti a Villa Miani a Roma. In Italia – sottolinea la– oltre otto prodotti su dieciper la sicurezza alimentare provengono dall’estero (86%). Sul totale ...