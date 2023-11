Ciao Darwin 9 | il cast completo della nona edizione

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 novembre 2023) Qual è ildi9, ladello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5? Accanto ai due conduttori non mancherà di certo la figura di Madre Natura, interpretata negli anni da celebri modelle come Annabelle Susanne Brewka, Vanessa Rae Kelly, Paola Di Benedetto e Sara Croce. In tutto vedremo quattro Madri Natura e un Padre Natura, selezionati da tutto il mondo perché “la bellezza primigenia non ha confini”. Non resta dunque che seguire le nuove puntata diper vivere nuove sfide, conoscere nuovi volti e scoprire chi è destinato – come prevede il programma – alla “sopravvivenza”. Nella prima puntata le due squadre contendenti saranno quelle degli Angeli e dei Demoni. Nelle settimane successive, i telespettatori ...