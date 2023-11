Ciao Darwin 9 | Angeli vs Demoni | squadre | giochi e Madre Natura | tutto sulla prima puntata del 24 novembre

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 24 novembre 2023) Da stasera, venerdì 242023, al via su Canale 5 la nona edizione di, in onda inserata e condotta da Paolo Bonolis, con la presenza dell’immancabile spalla destra, Luca Laurenti. Un ritorno attesissimo che avviene a distanza di quattro anni dall’ultima edizione. Cosa dobbiamo aspettarci? Dalle nuove sfide a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.