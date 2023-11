Chirico fa impazzire l' eco-attivista Quella kefiah Succede di tutto

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 novembre 2023) Annalisa-Ultima Generazione: 1 a 0. Durante la puntata di Piazzapulita infatti è andato in scena un siparietto ad altissima tensione tra la giornalista e l'Tommaso Iuas. I due ospiti su La 7 di Corrado Formigli non si sono risparmiati da lanciarsi bordate reciproche. Iuas,al collo, contesta il poco spazio dato nel dibattito pubblico e mediatico al popolo palestinese: “Quasi mai riusciamo ad avere un'palestinese – esordisce il membro di Ultima Generazione – una donna musulmana che ci parli di qual è la condizione a Gaza, di cosa stando a Gaza”.allora domanda: “Perché lei non va a Gaza? Ci sono 240 persone ostaggio di Hamas e lei mette la”. L'è visibilmente infastidito ...