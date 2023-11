Chiara Saraceno | “La rivolta delle donne contro la polizia dimostra la sistematica sottovalutazione del problema”

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 novembre 2023) La sociologa sul caso scoppiato su Instagram: "È come se si fossero sentite prese in giro, forse questo molto che i poliziotti pensano di aver fattoi femminicidi non è abbastanza. Non so se la morte di Giulia segnerà una svolta, ma è chiaro, e non da oggi, che non servono leggi più punitive, ma un lavoro a tutto tondo: culturale, nelle scuole e fuori, e di linguaggio"