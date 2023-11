Chiara Gambirasio | “È importante gioire in ciò che facciamo come artisti”

Leggi su bergamonews

è nata a Bergamo nel 1996. Vive e lavora tra Milano e Mapello. Soggettività dello sguardoio guardo il mondo è soggettivo. Non ho la pretesa di elevare a oggettivo ciò che so per certo essere soggettivo, né in quanto persona né in quanto artista. Sono però convinta che esista una dimensione che rasenta lo zero, che sia talmente priva di qualsivoglia caratteristica soggettiva, tale da poterla idealmente considerare oggettiva. Nessun insieme, inteso matematicamentegruppo di elementi che hanno una caratteristica comune o un ente generatore comune, soggettivo può aderire totalmente a quello oggettivo. Nessun insieme che contiene un qualsiasi elemento sarà mai vuoto. Così, se noi persone, noi umani, noi ...