Che strano | l’accoltellatore di bimbi a Dublino è un “irlandese naturalizzato”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma, 24 nov – Non ce lo saremmo mai aspettati, ma l’accolellatore di bambini diè un “”, come riporta Ultimora.net. Ovviamente, siamo amaramente sarcastici. “”: le prime informazioni sul folle diAddirittura una giornata per confermare una notizia che era circolata quando è avvenuto il gravissimo fatto di sangue di ieri nella capitale. Le stesse autorità del Paese avevano smentito e bollato come “disinformazione” la notizia. Ma si sa, è difficile tenere sempre la testa sotto la sabbia. E allora sono le stesse autorità che prima “bollavano” a certificare e ad utilizzare proprio quella espressione: “”. Quarant’anni, vive sull’isola da circa ...