Che fine fanno i tre dna trovati sul luogo della morte di Pasolini | la decisione dei magistrati

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 novembre 2023) Non saranno riaperte le indagini sull'omicidio di Pier Paolo. A deciderlo è stata la Procura di Roma, che rigettato l'istanza depositata lo scorso 6 marzo dall'avvocato Stefano Maccioni a nome del regista David Grieco e dello sceneggiatore Giovanni Giovannetti. «Una sconfitta per tutti coloro che credono che il nostro Stato debba arrivare a garantire Giustizia soprattutto in questa vicenda» commenta lo stesso legale, rilanciando l'invito di «chi sa a parlare». L'obiettivorichiesta era dare un volto ai 3 Dna estratti nel 2010 dal Ris dalle tracce ritrovate suldove il regista fu ucciso il 2 novembre 1975. Per ladell'intellettuale, il cui corpo massacrato fu trovato sulla spiaggia dell'Idroscalo di Ostia, fu condannato da minorenne Pino Pelosi, detto 'la Rana', per omicidio volontario in ...