C' è ancora domani | il Ministero della cultura aveva negato i fondi al film di Paola Cortellesi Scarso valore

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 24 novembre 2023) Per ill'esordio alla regia dinon era sufficientemente valido pe ricevere i finanziamenti pubblici, ma il pubblico ha promosso C'èfacendolo diventare il terzo incasso dell'anno. I 21 milioni di euro che lo hanno reso il terzo miglior incasso dell'anno dopo Barbie e Oppenheimer rappresentano un successo strepitoso per C'è. E pensare che all'esordio alla regia dierano stati negati idalchebollato il progetto come "opera diartistico", La vicenda è ...