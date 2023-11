“C’è ancora domani” | così il ministero ha negato i fondi al film di Paola Cortellesi | «Non è di qualità»

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 novembre 2023) Ildi“C’è” è arrivato a venti milioni di euro di incassi. L’opera che ha visto l’attrice anche nelle vesti di sceneggiatrice e regista è arrivata al terzo posto degli incassi del 2023, dopo “Barbie” e “Oppenheimer”. Ed è 22esima negli incassi di tutti i tempi per iitaliani. Eppure ildella Cultura haall’opera. Ritenendola «di scarso valore». A raccontarlo è stato Alberto Pasquale, presidente di UmbriaCommission. Secondo il quale «il progetto si è classificato al 51mo posto, l’ultimo, in quanto “Progetto di opera non giudicata di straordinariaartistica in relazione a temi culturali, a fatti storici, eventi, luoghi o ...