Cdp | via libera a investimenti per 235 mln Cresce il sostegno alle infrastrutture sociali

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Dario Scannapieco, ha deto nuove operazioni per un valore complessivo di 235 milioni di euro a favore die imprese con, in particolare, interventi dedicati a spazi per studenti e residenze che promuovono l’inclusione sociale. Inoltre, il Consiglio ha approvato iniziative adella Pubblica Amministrazione e dato il viaalla Politica Generale sullo Stakeholder Engagement, che definisce principi e obiettivi per rafforzare le relazioni di fiducia basate su un dialogo trasparente e sistematico tra CDP e i propri interlocutori. Il CdA di oggi si è svolto nella sede del Gruppo a Milano, dopo i Consigli che si sono tenuti a Napoli ...