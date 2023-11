Cavani e Lavezzi come Kvara e Osimhen? Mazzarri spiega le differenze in conferenza

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 24 novembre 2023) È terminata da poco la primadi Walternuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha paragonato l’attacco della squadra attuale con quello di dieci anni fa La primastampa di Walter, per la seconda volta sulla panchina del Napoli dopo dieci anni, è stata molto significativa. Il nuovo tecnico ha detto di conoscere alla perfezione l’ambiente e di essere onorato ed emozionato di poter allenare i campioni d’Italia. Perquesto Napoli è la squadra più forte mai allenata in circa 23 anni di carriera. Tanta era l’emozione del mister di San Vincenzo Livornese che ha reso interessante laanche con alcuni momenti esilaranti. “Sono diventato famoso per essere un grande inventore di scuse, ecco, stavolta non ne ...