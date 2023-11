Causa di morte | i funghi milanesi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 24 novembre 2023) È dal 1975 che il comune di Milano, prima di ottobre, emette un’ordinanza (sempre disattesa): “Vietato raccogliere iche crescono sulla montagnetta di San Siro. Sono altamente tossici”. Appelli radio, manifesti, giornali, ecc. Niente! Ogni anno mi ritrovo all’obitorio dalle 30 alle 150 salme decedute per questo motivo. Una recente indagine ha classificato icome i più letali mai conosciuti. P.s. Poi dopo non so dove mettere gli altri.