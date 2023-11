Caso Lollobrigida | il no del capotreno e le chiamate ai vertici di Trenitalia | “Tra loro anche l’ex segretaria di Ignazio La Russa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il no del, leaidie, infine, la “fermata straordinaria” a Ciampino accordata al ministro in virtù di un ritardo sul convoglio superiore ai 100 minuti. In più la possibilità che tra gli interlocutori della segreteria di Francecsovi siala responsabile Affari istituzionali del Polo Passeggeri di Fs, che non è altro cheparticolare dell’attuale presidente del Senato e cofondatore di Fratelli d’Italia,La. La vicenda, svelata dal Fatto Quotidiano, ha scatenato la bufera politica nei confronti del ministro, con tanto di presa di distanze degli alleati della Lega. “Ho chiesto una cosa come qualsiasi altro cittadino”, ha replicato il ...