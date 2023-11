Caso Dani Alves | chiesti nove anni di carcere per l’ex terzino!

(Di venerdì 24 novembre 2023)bendiperterzino brasiliano: le ultime dopo le accuse di violenza sessuale Stando a quanto riportato da El Periodico, la Procura di Barcellona ha chiestodiper, ex terzino brasiliano arrestato nel mese di gennaio dopo le accuse di violenza sessuale ai ddi una ragazza qualche settimana prima. Chiesto inoltre un risarcimento di 150mila euro per la vittima, mentre gli avvocati delcalciatore dovranno decidere se cercare un accordo o andare avanti con l’iter processuale.

Commenta per primo La Procura di Barcellona ha chiesto nove anni di carcere perAlves, ex giocatore di Juventus, Barcellona e Siviglia , che era stato arrestato lo scorso gennaio per l'accusa di violenza sessuale su una ragazza di 23 anni nella notte del 30 dicembre del 2022 ...

Fiscalía española pide 9 años de cárcel para Dani Alves por el presunto delito de violación

El futbolista se encuentra en prisión desde el pasado 20 de enero acusado de abusar de una joven de 23 años en un club de barcelona.

Caso Dani Alves: Mira cuántos años de cárcel pide la Fiscalía para el futbolista

Futbolista Dani Alves es acusado de abusar sexualmente de una joven, en el baño de una discoteca, en Barcelona ...