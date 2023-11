Caserta | degrado villetta Padre Pio | esposto delle mamme | “A terra laccio emostatico”

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 24 novembre 2023). Un, forse utilizzato da un tossicodipendente, è stato trovato stamani da una bimba di due anni aPio a, sotto il castello situato proprio al centro della piazza, dove tanti bimbi sono soliti giocare. La piccola, non sapendo di cosa si trattasse, lo stava per raccogliere venendo fermata in tempo dalla madre. Molti genitori hanno protestato, perché la, situata nel centro della città, “versa nel più squallidoda tempo“. Alcune madri presenti hanno immediatamente informato la giunta comunale richiedendo “maggior sicurezza e decoro per gli spazi adibiti ai bambini della città“, e soprattutto “una vigilanza che al momento è totalmente assente“.