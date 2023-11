Casa Valeriani PD | “Interrogazione sul blocco dei cantieri anche nel complesso Ater di via Gasparri a Primavalle”

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023) “Tutto fermonel cantieredi via, nel XIV Municipio di Roma, dove erano stati avviati i lavori di demolizione e ricostruzione di undi edilizia residenziale pubblica. L’intervento, finanziato dalla Regione Lazio con 2,8 milioni di euro, prevede la demolizione del fabbricato in grave stato di degrado strutturale e impiantistico, su cui non era più possibile effettuare opere di manutenzione. Completato il trasferimento temporaneo, concordato con i nuclei familiari residenti, in altri alloggi, era stata avviata la prima fase di demolizione, ma da molti mesi è tutto bloccato” dichiara Massimiliano, consigliere regionale del PD. Il progetto stabiliscela modalità di ricostruzione dell’edificio ...