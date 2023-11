Casa di riposo abusiva a Reggio Calabria | Confcommercio Salute | “Più tutela e risorse per il settore”

Leggi su impresaitaliana

(Di venerdì 24 novembre 2023) Luca Pallavicini, presidente nazionale di, Sanità e Cura: “Quanto accaduto riflette una cruda realtà: l’esigenza di un finanziamento adeguato e sostenibile per il” “L’arresto dei gestori di unadia Gallico, in provincia di, accusati dei reati di maltrattamenti e abbandono di persone incapaci, con l’aggravante di aver causato lesioni personali, ha nuovamente scosso il nostroe non può vederci indifferenti”, così Luca Pallavicini, presidente nazionale di, Sanità e Cura, dopo i gravi fatti di cronaca emersi nelle ultime ore ina seguito dell’attività investigativa denominata ‘Domus ...