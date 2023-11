Caro ristoranti | il piano del governo | “Menu a prezzi calmierati”

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 novembre 2023) “Aggiungi un posto a tavola che c’è un bambino in più”. Si chiama così l’iniziativa allo studio del ministero delle Imprese e del made in Italy per portare più famiglie con figli neicon menù scontati. Secondo quanto riporta l’Ansa, si sono svolti i primi incontri al ministero con le associazione delle imprese della ristorazione e delle famiglie per scrivere un protocollo come quello del carrello anti-inflazione sui beni di prima necessità. In dettaglio l’iniziativa prevedrebbe menù bambini a meno di 10 euro, piatti del territorio ao altri menù ascontati. Nel verbale di un incontro, che si è tenuto il 7 novembre ed è stato seguito da aggiornamenti, si legge che “la riunione nasce con l’obiettivo di promuovere nuove idee affinché i gruppi familiari (soprattutto quelli numerosi) ...