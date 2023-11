Capannone abusivo abbattuto dopo 17 anni nel Napoletano

Leggi su anteprima24

va giù 17l'ordinanza di demolizione datata 2006. È accaduto a Castellammare di Stabia (Napoli) dove le ruspe sono entrate in azione per eseguire un ordine di abbattimento emesso dal tribunale di Torre Annunziata. Demolito unindustriale in ferro di 450 mq circa all'interno del quale era ubicato un locale in muratura, anch'esso, adibito a servizi igienici. L'area dove era realizzato l'immobile, via traversa dell'Orto, ricade in zona inedificabile di rispetto, nella quale sono vietati sia la nuova edificazione sia l'ampliamento delle costruzioni esistenti e qualsiasi intervento di edificazione, privato o pubblico, è soggetto al parere preventivo della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Pompei.