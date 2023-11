Camera | Filippo Manvuller nuovo capo ufficio stampa | è stato portavoce dei leghisti Lorenzo Fontana e Alan Fabbri | bufera per vicinanza alla Lega

Filippo Manvuller è il nuovo capo dell'ufficio stampa della Camera - Primaonline

Il nuovo capo dell'ufficio stampa delladei deputati èManvuller. Il giornalista piacentino - riporta Il Fatto - lascia così il Comune di Ferrara dove ha lavorato come responsabile della comunicazione del sindaco leghista ...

Filippo Manvuller è il nuovo capo dell'ufficio stampa della Camera Primaonline

Filippo Manvuller capo ufficio stampa alla Camera, polemiche per il legame con Fontana: quanto guadagnerà Virgilio Notizie

Filippo Manvuller, chi è e quanto guadagna il nuovo capo ufficio stampa della Camera dei Deputati

Filippo Manvuller è stato nominato come nuovo capo dell’ufficio stampa della Camera dei deputati, lasciando così il suo ruolo di responsabile della comunicazione presso il Comune di Ferrara, sotto la ...

Video di scherzi candid camera divertenti

Una candid camera è un tipo di video divertente in cui si mette in ... oppure i film dei più grandi comici italiani di tutti i tempi come Totò, Alberto Sordi e De Filippo. Chi ama il genere su ...