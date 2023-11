(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) – Fabrizio Falcombello Musumeci Greco attuale Product & Launch Planning Senior Manager, prenderà il ruolo di Direttore PR e Stampa. Prenderà il posto di Isabella Podda, attuale Direttrice PR e Stampa di, che tornerà a ricoprire il ruolo di Experiential and Partnership Senior Manager in JLR

Cambiamenti organizzativi nella direzione PR Jaguar Land Rover ... Media Key

Cambiamenti organizzativi nella Direzione PR Jaguar Land Rover Italia

A partire dal 1° dicembre 2023 Fabrizio Falcombello Musumeci Greco prenderà il solo di Direttore PR e Stampa Jaguar Land Rover Italia.

