Camarda il ragazzino del Milan | 500 gol in cinque anni nelle giovanili Libero

(Di venerdì 24 novembre 2023) «Non c’è Giroud? E allora perché non proviamo ’sto?». È una domanda che tutti iisti si fanno da qualche giorno. E ora che anche Okafor è fuori dai giochi per una lesione al bicipite femorale è arrivato il suo turno. Sul giovane ragazzo proveniente dalla Youth League,scrive: “Alla veneranda età di 15, otto mesi e 15 giorni. Ilè Francesco, anno di nascita 2008, professione attaccante. Segni particolari: spietata macchina da gol. Il suo biglietto da visita, alle soglie del calcio dei grandi, è un’implacabile sete di gonfiare la rete. Oltre 500 palloni buttati in fondo al saccoprimestagioni dicon la maglia del. Ovvero 100 gol all’anno. Ovvero ...

... come il gol in rovesciata contro il Psg, lui addirittura daha fatto pure una foto con Ibra nel momento del suo ritorno in rossonero, non solo questo perchécome Ibra ama le arti ...

Francesco Camarda conferma che “necessità fa virtù”. Ciò che sta accadendo in queste ore in casa Milan ne è la dimostrazione. Dopo i forfait di Leao e Giroud, Stefano Pioli ha perso anche Okafor per ...

Francesco Camarda potrebbe scrivere la storia del Milan e della Serie A, diventando il più giovane esordiente di sempre ...