Camarda e i numeri del destino | comunque vada | andrà bene

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 24 novembre 2023) Sette più tre dieci, il massimo a cui aspirare. Il 10 in casa Milan oggi è sulla schiena di Rafa Leao, che però domani sera guarderà l’esordio (forse) di Francescoin tenuta casual a bordocampo, qualche metro più a destra della panchina di Pioli. Sette è stato il numero in rossonero di Andriy Shevchenko, l’ultimo grande bomber con Pippo Inzaghi osannato da San Siro, il 3 quello che ha segnato l’immensa carriera di Paolo Maldini, poi ben riposto in soffitta dal Club, nell’angolo migliore. Francescosogna di emularli tutti quanti quei campioni, domani notte però tornerebbe a casa al settimo cielo anche solo riuscisse a riscrivere il record dell’ex capitano: scendendo in campo, magari nel secondo tempo, il classe 2008 scelto da Pioli per rimpolpare un attacco a corto di cartucce diventerebbe il più giovane calciatore della storia della ...