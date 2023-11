Calhanoglu | il peso della regia di Juventus-Inter sulle spalle

Leggi su inter-news

(Di venerdì 24 novembre 2023) Hakansi trova a pochi giorni da una partita fondamentale, non è però il solo.questa domenica, il turco avrà grandi responsabilità. RUOLO – Ognuno ricopre un ruolo, ognuno ha un compito in campo, ma quello più importante nelle squadre di Simone Inzaghi è il regista. All’di lì ci sono passati diversi giocatori: da Marcelo Brozovic a Matias Vecino in una trasferta di Torino, da Nicolò Barella all’attuale Hakan. Il turco ha vissuto una settimana particolare. È tornato prima dalla sosta per le Nazionali a causa di un’influenza, ma soprattutto per la nascita del terzo figlio. Il numero 20 nerazzurro è arrivato a Milano, ha celebrato il piccolo con sua moglie e si è allenato insieme al gruppo in questi giorni di preparazione alla grande partita: ...