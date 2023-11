Calendario A1 volley femminile | orari partite 25-26 novembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Non si ferma un attimo la Serie A1 2023-2024 die dopo i recuperi della quarta giornata tutta le squadre tornano in campo per il nono turno del girone d’andata. Tutte le compagini ora hanno giocato le stessee riparte la caccia a una scatenata Conegliano. Si parte sabato 25 con i classici due anticipi, uno alle 18.00 e uno alle 20.30, mentre le altre cinquesi giocheranno domenica pomeriggio. Ad aprire le danze al Pala Igor ci sarà Novara che proverà l’aggancio almeno momentaneo alle Pantere in testa alla classifica. Le ragazze allenate da Lorenzo Bernardi stanno disputando una stagione di tutto rilievo, e dopo la prima sconfitta arrivata contro Milano hanno ripreso a correre già da settimana scorsa annichilendo Vallefoglia. Novara in questo turno aspetta la visita di Firenze che arriva ...