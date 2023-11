Calciomercato | sfida tra Napoli e Milan in estate | l’attaccante costa 60 milioni

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 24 novembre 2023) Iniziano a trapelare le prime sfide dihanno già inserito nel mirino un nome ben preciso. In vista del mercato di gennaio e anche quello estivo, i vari club iniziano a pensare già ai prossimi acquisti da inserire nella propria rosa. In particolare,stanno già osservando il profilo di un giocatore da inserire nel reparto offensivo. Inizia così ad emergere la primadi mercato per aggiudicarsi un attaccante: si tratta di Jonathan David, centravanti del Lille. Jonathan David del Lille nel mirino diLa società campana sta monitorando la situazione deldel Lille, Jonathan David. Tuttavia, non è l’unico club ad avere inserito nel mirino il classe 2000. Infatti, ...