(Di venerdì 24 novembre 2023)to oggi adin gruppo. Il calciatore portoghese durante la sosta per le nazionali si era nuovamente fermato per un problema tendineo che sembra superato e se domani ...

LIVE Roma-Ajax 2-0 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : finisce il primo tempo!

LIVE Roma-Ajax 3-0 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : Giugliano firma il tris al volo!

LIVE Roma-Ajax 3-0 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : traversa di Keukelaar!

LIVE Roma-Ajax 3-0 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : prima vittoria in casa con le reti di Giacinti e Giugliano!

Calcio femminile - Roma perfetta in Champions League : Ajax battuto 3-0 e primo posto del girone conquistato

Calcio: Roma; Renato Sanches torna ad allenarsi con la squadra

Renato Sanches è tornato oggi ad allenarsi in gruppo. Il calciatore portoghese durante la sosta per le nazionali si era nuovamente fermato per un problema tendineo che sembra superato e se domani ...

Roma, Mourinho: "Resto Non lo so. Con i Friedkin parliamo di oggi non del rinnovo" - Sportmediaset Sport Mediaset

Calcio: Roma; Renato Sanches torna ad allenarsi con la squadra Agenzia ANSA

Roma, Boniek: “Lukaku Uno dei più forti numeri 9”

L'ex attaccante della Roma Zbigniew Boniek ha rilasciato un'intervista al Messaggero Veneto sulla prossima sfida di Serie A contro l'Udinese.

Calcio: Roma; Renato Sanches torna ad allenarsi con la squadra

Renato Sanches è tornato oggi ad allenarsi in gruppo. Il calciatore portoghese durante la sosta per le nazionali si era nuovamente fermato per un problema tendineo che sembra superato e se domani dove ...