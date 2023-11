Calcio: Cagliari; Ranieri, 'bisogna fare sempre più punti'

Non ci sarà Nandez: "Non avverte più problemi - ha detto ancora- ma ha bisogno ancora di una settimana per non rischiare. Mancosu Ha ancora un dolorino, ci vogliono ancora sette - dieci ...

Cagliari Calcio: Ranieri aspetta il rientro di Luvumbo e Lapadula, ancora differenziato per Oristanio L'Unione Sarda.it

Calcio: Ranieri "Cagliari cresciuto, ma il Monza è una signora squadra"

'Ora siamo un po' più rodati', dice il tecnico dei sardi a due giorni dal match casalingo CAGLIARI (ITALPRESS) - Il Cagliari torna in campo a ...

