Calcio Napoli | Mazzarri | “Sono emozionato | questa la squadra più forte che abbia allenato”

(Di venerdì 24 novembre 2023) Alla vigilia della sfida di Bergamo contro l’Atalanta, arrivano, in conferenza stampa, le prime parole di Waltercome tecnico del. “, tornare ami dà brividi di gioia“. Waltersul filo del sentimento nella sua prima conferenza stampa da nuovo tecnico azzurro, in coincidenza con la vigilia del match contro l’Atalanta.

Con Juve - Inter nuova offerta Dazn: c'è un supersconto, metà prezzo per tre mesi. Ecco come

Milan esono per adesso attardate, ma scalpitano e possono tranquillamente tornare in corsa ... Con il piano Standard si vede tutta la Serie A, tutta la Serie B, l'Europa League e altrodi ...

UFFICIALE – De Laurentiis operato a Villa Stuart: le condizioni CalcioNapoli1926.it

PRIMA PAGINA CORRIERE - Spalletti sicuro: 'Napoli ancora da Scudetto' AreaNapoli.it

Gran Galà del calcio: due laziali tra i candidati al premio

Gran Galà del calcio: due laziali tra i candidati al premio che celebra la passata stagione. Lunedì 4 dicembre si svolgerà il Gran Galà del Calcio organizzato da AIC , per premiare i migliori ...

Napoli, Mazzarri: "Non sono bollito"

Prima conferenza stampa per Mazzarri da che è tornato al Napoli, dove l'aspettano giornate importanti e partite difficili, come quella di questo weekend contro l'Atalanta. Per ...