Calcio femminile | Roma perfetta in Champions League | Ajax battuto 3-0 e primo posto del girone conquistato

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Missione compiuta per lanella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Women’s2023-2024. Allo Stadio Tre Fontane (appena rinnovato per soddisfare le norme Uefa e Figc), le ragazze di Alessandro Spugna giocano una partitacontro l’e si impongono con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Valentina Giacinti neltempo e la rete di Manuela Giugliano a inizio ripresa. In virtù di questo successo, le giallorosse raggiungono il Bayern Monaco in testa alla classifica del gruppo C. La, schierata in campo con un 4-3-3 con Emilie Haavi, Giacinti ed Evelyne Viens a formare il terzetto offensivo, inizia subito forte e dopo 7? va già in vantaggio con un bel destro al volo proprio di Giacinti su corner di Giugliano. ...