Calcio femminile | le 28 convocate dell’Italia per la Nations League Sfida a Spagna e Svizzera

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Prosegue il percorso della Nazionaledidi Andrea Soncin nella. Le azzurre saranno chiamate a due impegni particolarmente tosti contro lae contro lanella prossima finestra dedicate alle Nazionali. Contro le campionesse del mondo laè programmata per venerdì 1° dicembre a Pontevedra, mentre contro le elvetiche martedì 5 dicembre al Tardini di Parma. Sono 28 le calciatricida Andrea Soncin per il doppio impegno che chiuderà il 2023: le novità sono rappresentate dai ritorni di Francesca Durante ed Emma Severini, assenti dal Mondiale, e da quelli delle attaccanti Chiara Beccari, Martina Piemonte e Annamaria Serturini, che avevano saltato per infortunio l’ultimo raduno. In queste ultime ...