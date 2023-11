Calcio femminile | Inter e Milan si affrontano nella nona giornata di Serie A | attenzione a Roma-Fiorentina

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Continuerà in questo fine settimana laA 2023/2024 di. Tra sabato e domenica si giocheranno le cinque sfide valide per lae sicuramente lo spettacolo non mancherà. Andiamo a scoprire di più su queste partite. Si comincerà domani alle ore 12:30 con Como-Pomigliano. Qui da una parte la squadra lombarda, attualmente quarta in classifica insieme all’con 13 punti, cercherà di tornare al successo dopo le due sconfitte consecutive contro Juventus e(entrambe per 3-0). Dall’altra parte, invece, il Pomigliano, in questo momento penultimo con 4 punti, proverà a trovare un altro risultato utile in seguito all’importantissima affermazione di settimana scorsa contro il Napoli. Alle 13:45 ci sarà poi il derby di ...