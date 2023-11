Calcio femminile | Champions League 2023 2024 | la Roma domina l’Ajax | al Tre Fontane finisce 3-0

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 novembre 2023) Supernella seconda giornata di Women. Le giallorosse di Alessandro Spugna battono 3-0in casa. Mvp Giacinti, che mette a segno una doppietta tra il 5? e il 14?. In apertura di secondo tempo Giugliano chiude i conti al 47? su assist di Haavi.che sale a 4 punti in testa al girone C appaiata al Bayern Monaco. Ajax fermo a 3 punti davanti al Psg ultimo a 0. Nella prossima giornata le giallorosse giocheranno in casa del Psg il 14 dicembre alle 21. SportFace.