Calcio | definiti i playoff per gli ultimi posti agli Europei | sei sfide per tre pass | Italia già qualificata

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti deiche determineranno le ultime tre qualificate2024. Le sei semifinali si disputeranno il prossimo 21 marzo, seguite cinque giorni dopo datti conclusivi degli spareggi. Per quanto riguarda ilA sono previste Polonia-Estonia e Galles-Finlandia. Per il B, invece, l’Islanda incrocerà Israele e l’Ucraina se la dovrà vedere con la Bosnia Erzegovina. Nel C, invece, la Georgia ospiterà il Lussemburgo e la Grecia farà i conti con il Kazakhstan. L’si ègrazie al secondo posto ottenuto nel girone alle spalle dell’Inghilterra e davanti all’Ucraina.QUALIFICAZIONI...