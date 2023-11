Cadavere carbonizzato trovato dai carabinieri in un rudere abbandonato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutotra i comuni di Boscoreale e Poggiomarino, nel Napoletano: indagano i. La scoperta è stata fatta dai militari dell’Arma della stazione di Poggiomarino, che sono intervenuti in via Canalone, ai confini tra i due comuni. Stando alle prime informazioni, potrebbe trattarsi di un 44enne di origini marocchine. Il corpo è statoin un. Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti anche il magistrato di turno e un medico legale. La salma è stata sequestrata e portata al Policlinico di Napoli, dove saranno eseguiti gli esami autoptici. Sono in corso le indagini deiper provare a chiarire le cause della morte e l’esatta dinamica dei fatti. L'articolo ...