bwin data center | Seria A | esiti aperti per il Derby d' Italia Moto GP | a Valencia lo spagnolo Martin è dato vincente dal 46% degli appassionati

bwin data center : Serie A - esiti aperti per il derby della Capitale.Moto GP - in Malesia la Ducati di Bagnaia in pole position con il 33% delle preferenze.

bwin data center : Seria A - esiti aperti per Napoli-Milan e Lazio-Fiorentina. Rugby World Cup 2023 - in finale gli All Blacks raccolgono il 91% delle preferenze. Moto GP - in Thailandia i pronostici favoriscono la Ducati di Bagnaia.